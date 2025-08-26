Полицейский в Токио выписал туристке штраф – и для большинства путешественников его причина показалась бы странной и совсем непонятной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Интересно Самая высокая плотность туристов в мире: 5 мест, которых лучше избегать в 2025 году
За что можно получить штраф в Японии?
Туристка поделилась в соцсетях необычным штрафом, который она получила во время своего путешествия в Японию.
Япония замечательная, пока кто-то не позвонит в полицию и не пожалуется на тебя за то, что ты ешь мороженое на тротуаре,
– поделилась она.
Несмотря на то, что формально в Японии нет никаких запретов относительно того, чтобы есть на тротуарах, это считается очень плохим этикетом в жилых районах, поездах и тихих частях города. Одна из главных причин – очень сильное уважение к чистоте.
И порой это уважение может проявиться довольно странным образом: например, на улицах очень редко можно найти мусорники. Считается, что весь свой мусор человек должен забрать с собой и выбросить уже дома.
Есть во время ходьбы считается неосторожным или опрометчивым. Это может создавать неудобства другим, например, если вы рассыпаете еду или занимаете место в людном месте. В японской культуре еда предназначена для того, чтобы наслаждаться ею сосредоточенно, обычно в специально отведенных местах,
– объяснила Наоми Сато, консультантка по вопросам этикета.
Впрочем, и здесь не обошлось без исключений: есть на улице считается вполне привычным делом в некоторых популярных туристических местах. В частности, в районах Асакуса и Дотонбори в городе Осака с этим не должно возникнуть проблем.
Кроме того, в Японии часто проходят различные фестивали, и на них всегда можно увидеть киоски с местной едой – поэтому считается нормальным есть на улице. Но даже тогда японцы стараются отойти с едой в сторону, чтобы не мешать.
К слову, ранее мы уже рассказывали о уникальном городе Европы, где люди живут буквально под скалой.