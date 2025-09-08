Украинка поделилась, что причин, по которым она покинула Норвегию, накопилось немало, сообщает 24 Канал со ссылкой на iamhekenmazur.
Климат и погода
Зима в Норвегии суровая и длинная – и длится целых 5 месяцев. Для украинки такой длительный период холодов оказался неприятной неожиданностью.
Такой апатии к жизни, как во время зимы в Норвегии, я еще не ловила,
– поделилась она.
А вот теплых летних дней очень немного.
Закрытое общество
По словам украинки, в Норвегии в городах гуляет не очень много людей. Иногда она выходила прогуляться вечером, а город выглядел, как "кадр из зобми-апокалипсиса".
Кроме того, жизнь в Норвегии девушке казалось серым – как будто каждый день напоминает предыдущий.
За месяц жизни в Испании у меня событий и положительных впечатлений больше, чем за год в Норвегии,
– добавила украинка.
Менталитет
Украинцам не очень импонирует менталитет норвежцев и их негласный закон Янте.
Что такое закон Янте?
Закон Янте – это устоявшееся выражение, характеризующее особую скандинавскую модель группового поведения. Согласно ей, личные успехи и достижения человека воспринимаются негативно и критикуются, как неприемлемые и ничего не стоящие.
Девушка заметила, что для своих будущих детей таких принципов не хотела бы – ведь это, по ее мнению, убивает желание достигать чего-либо в жизни.
Бюрократия
В Норвегии без диплома почти невозможно устроиться на хорошую работу. Можно быть невероятным специалистом, но если нет нужных бумажек, на работу не возьмут. Кроме того, украинка рассказала еще и о том, что в стране распространено кумовство – очень часто на работу берут знакомых.
