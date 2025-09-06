Переезд в другую страну – это непростое дело для любого, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk. Впрочем, несколько советов могут упростить его и сделать менее стрессовым.

Присоединяйтесь в группы города, куда переезжаете

Украинка считает, что это самый важный совет из всех, что она хотела бы знать перед тем, как переехала в Испанию.

Поинтересуйтесь там, какой перечень документов нужно будет оформить во время переезда. Опыт людей очень ценный, и это сэкономит ваше время,

– поделилась она.

Украинка поделилась советами для переезда: смотрите видео

Искать жилье следует заранее

Кроме того, блогер посоветовала "запастись ресурсами", ведь жилье, возможно, удастся найти не сразу. Она поделилась несколькими приложениями, которые являются лучшими в Испании для поиска жилья:

Idealista;

Fotocasa.

Выберите правильное время для переезда

Особенно внимательными стоит быть во время переезда в испанские города, считающиеся курортными. Найти квартиру в сезон не только сложно, но и очень дорого. Кроме того, в марте-апреле украинцы обновляют свои TIE – Карточки удостоверения личности иностранца.

Этот документ является обязательным для иностранцев, получивших разрешение на проживание или пребывание в Испании. И в это время очереди на оформление документов могут быть немалыми, а сам процесс затянется.

Базовое изучение языка

Последний совет, который дала украинка – это изучение языка страны, в которую вы переезжаете. Она заметила, что знание английского точно понадобится, однако если есть возможность, следует изучать испанский заранее.

Это поможет вам легче адаптироваться, и, конечно, комфортнее себя чувствовать,

– добавила блогерша.

Что еще нужно знать о жизни в Испании?