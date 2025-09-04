Недавняя сильная геомагнитная буря, вызванная выбросом массы с солнца, привела к тому, что многие люди на планете смогли впервые увидеть северное сияние, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Интересно Демонстрации сработали: популярный испанский курорт покидают туристы

Где было видно северное сияние?

Из-за магнитных бурь северное сияние появилось не только в традиционных регионах, например в скандинавских странах, но и значительно южнее – в Великобритании и США. В Великобритании аврора достигла даже южных регионов – в том числе и Уэльса, Мидленда и Кента. И произошло это уже второй раз подряд – это довольно редкое явление для страны.

Полярное сияние появилось и в Северной Америке: в частности, видно его было в Канаде, на Аляске и даже в нескольких южных штатах США: Орегоне, Мичигане, Миннесоте и даже в Нью-Йорке. Это только подчеркивает масштабность солнечной бури и ее глобальное влияние.

Откуда берется северное сияние?

Северное сияние – это явление, возникающее, когда заряженные частицы Солнца взаимодействуют с атмосферой Земли. Из-за столкновения с кислородом и азотом они образуют характерные зеленые, фиолетовые и красные волны света.

Ученые не исключают, что северное сияние появится в небе снова в ближайшие дни – а также предупреждают, что магнитные бури могут повлиять на работу электросетей и спутниковых систем.

Какие еще природные явления случались недавно?