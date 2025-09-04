Нещодавня сильна геомагнітна буря, що спричинена викидом маси з сонця, призвела до того, що чимало людей на планеті змогли вперше побачити північне сяйво, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.
Де було видно північне сяйво?
Через магнітні бурі північне сяйво з'явилося не тільки у традиційних регіонах, як-от у скандинавських країнах, але й значно південніше – у Великій Британії та США. У Великій Британії аврора досягла навіть південних регіонів – зокрема й Уельсу, Мідленду та Кенту. І відбулося це вже вдруге поспіль – це досить рідкісне явище для країни.
Полярне сяйво з'явилося і в Північній Америці: зокрема, видно його було у Канаді, на Алясці та навіть у кількох південніших штатах США: Орегоні, Мічигані, Міннесоті та навіть у Нью-Йорку. Це тільки підкреслює масштабність сонячної бурі та її глобальний вплив.
Звідки береться північне сяйво?
Північне сяйво – це явище, що виникає, коли заряджені частинки Сонця взаємодіють з атмосферою Землі. Через зіткнення з киснем та азотом вони утворюють характерні зелені, фіолетові та червоні хвилі світла.
Науковці не виключають, що північне сяйво з'явиться в небі знову найближчими днями – а також попереджають, що магнітні бурі можуть вплинути на роботу електромереж та супутникових систем.
Які ще природні явища траплялися нещодавно?
- Здивовані нещодавно були й туристи на Сицилії – адже там почав нове виверження вулкан Етна. Влада вже оголосила найвищий рівень небезпеки для повітряного руху.
- А у Канаді у серпні з-під контролю вийшли лісові пожежі: вони охопили гору Андервуд та ще кілька значних ділнок.