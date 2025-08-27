Італійський інститут геофізики й вулканології повідомив про значні викиди попелу з кратерів на вершині гори Етна. Що відомо про нове виверження, розповідає 24 Канал з посиланням на See.

Що відомо про нове виверження Етни?

25 серпня відбулося чергове виверження найбільшого чинного вулкана Європи, розташованого на острові Сицилія, – Етни. Це змусило владу оголосити найвищий рівень небезпеки для повітряного руху.

Як відомо, з кратера вулкана підіймалися хмари попелу, хоча їхня точна висота до пізнього вечора не була підтверджена.

Влада уважно стежить за ситуацією, оскільки виверження продовжує створювати потенційні ризики для авіасполучення в регіоні.

Виверження вулкана Етни: дивіться відео

1 Photographer Vince Tonk melted his drone to get the perfect shot of volcanic eruption.

Міжнародний аеропорт Катанії поки що продовжує працювати, попри виверження вулкана. Однак, авіамандрівникам рекомендується заздалегідь підтверджувати статус свого рейсу в авіакомпаніях, оскільки можливі затримки та скасування рейсів.

Зауважимо, Етна, висотою понад 3400 метрів, визнана одним з найактивніших вулканів у світі. Його часті виверження, що характеризуються значними викидами лави та попелу, нерідко приваблюють безліч туристів.

Як люди рятувалися під час виверження у червні: дивіться відео

Водночас сицилійська влада запровадила посилені заходи безпеки біля підніжжя вулкана, обмеживши доступ до лавових потоків до мінімальної відстані 50 метрів.

Крім того, екскурсії в цьому районі дозволені лише під наглядом підготовлених фахівців.

Виверження вулкана Етна: подробиці