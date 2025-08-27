Итальянский институт геофизики и вулканологии сообщил о значительных выбросах пепла из кратеров на вершине горы Этна. Что известно о новом извержении, рассказывает 24 Канал со ссылкой на See.

Что известно о новом извержении Этны?

25 августа произошло очередное извержение крупнейшего действующего вулкана Европы, расположенного на острове Сицилия, – Этны. Это заставило власти объявить наивысший уровень опасности для воздушного движения.

Как известно, из кратера вулкана поднимались облака пепла, хотя их точная высота до позднего вечера не была подтверждена.

Власти внимательно следят за ситуацией, поскольку извержение продолжает создавать потенциальные риски для авиасообщения в регионе.

Извержение вулкана Этны: смотрите видео

Извержение вулкана Этны: смотрите видео



1 Фотограф Винс Тонк расплавил свой дрон, чтобы получить идеальный снимок извержения вулкана.

pic.twitter.com/FmvJWIjGCk - Raghu (@IndiaTales7) 25 августа, 2025

Международный аэропорт Катании пока продолжает работать, несмотря на извержение вулкана. Однако, авиапутешественникам рекомендуется заранее подтверждать статус своего рейса в авиакомпаниях, поскольку возможны задержки и отмены рейсов.

Заметим, Этна, высотой более 3400 метров, признана одним из самых активных вулканов в мире. Его частые извержения, характеризующиеся значительными выбросами лавы и пепла, нередко привлекают множество туристов.

Как люди спасались во время извержения в июне: смотрите видео

Туристы и гиды спасаются бегством, когда Mount Etna внезапно извергается

pic.twitter.com/hYHGlpBW38 - Raghu (@IndiaTales7) 25 августа, 2025

В то же время сицилийские власти ввели усиленные меры безопасности у подножия вулкана, ограничив доступ к лавовым потокам до минимального расстояния 50 метров.

Кроме того, экскурсии в этом районе разрешены только под наблюдением подготовленных специалистов.

Извержение вулкана Этна: подробности