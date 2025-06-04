Туристи показали кадри, як рятувалися під час сходження на вулкан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у соцмережі X.

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Туристи в страху тікають від вулкана

Вулкан Етна за останні п’ять років демонструє підвищену активність. Останні виверження сталися у листопаді 2023 року та серпні 2024 року.

Мандрівники рятуються від небезпеки: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що вулкан став менш активним, але все ще видно загрозливу сіру хмару.

Туристи намагаються уникнути безпеки: дивіться відео

Look at how calm people are and slowly walking still wanting to take their video of Mt. Etna? pic.twitter.com/67Rdnyx1Ud — floridanow1 (@floridanow1) June 3, 2025

Виверження вулкана Етна

Як повідомляли раніше, попіл почав осідати на будівлях та дорогах. Консультативний центр з вулканічного попелу в Тулузі на короткий час оголосив червоний рівень авіаційної небезпеки, але через три години його знизили до помаранчевого.

Все почалось з того, що найактивніший вулкан Європи демонстрував певну активність, зокрема вночі відчувалися вулканічні поштовхи, які згодом перейшли у безперервні "вибухи з наростаючою інтенсивністю".

Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що, ймовірно, це сталося через обвал матеріалу з північного схилу Південно-Східного кратера. За їхніми даними, після викиду попелу також з’явився "лавовий фонтан".