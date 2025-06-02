Синоптики кажуть, що сильні дощі поки не відступають з країни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Масштабні повені вдарили по Нігерії: відомо про понад 150 жертв

Які наслідки повеней в Індії

У північно-східному регіоні Індії після сильних повеней за останні 4 дні зафіксовано багато зсувів.

Місцева влада у понеділок, 2 червня, повідомила про щонайменше 34 жертв. Зокрема, у Бангладеш загинули 4 члени однієї сім'ї.

Повені в Індії: дивіться відео

Також понад 1000 туристів опинилися у пастці в гімалайському штаті Сіккім. Їх вдалося евакуювати лише у понеділок. Ще 500 осіб рятували у затоплених районах штату Мегхалая.

У постраждалому регіоні затопило дороги та будинки, а також повалило дерева.

Індію накрили повені: дивіться відео

Ми стикаємося з багатьма викликами. У мене є дитина, її ліжко занурене у воду. Що ми будемо робити в такій ситуації? Ми не спимо всю ніч,

– розповіла одна із постраждалих мешканок.

Влада попередила мешканців про подальші зсуви та раптові повені і закликала їх залишатися пильними.

Негода в Індії: дивіться відео

Північний схід Індії та Бангладеш схильні до зливових дощів, які стають причиною смертельних зсувів. Щорічно вони впливають на життя та безпеку мільйонів людей.