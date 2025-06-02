Синоптики говорят, что сильные дожди пока не отступают из страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Какие последствия наводнений в Индии
В северо-восточном регионе Индии после сильных наводнений за последние 4 дня зафиксировано много оползней.
Местные власти в понедельник, 2 июня, сообщили о по меньшей мере 34 жертвах. В частности, в Бангладеш погибли 4 члена одной семьи.
Наводнения в Индии: смотрите видео
Также более 1000 туристов оказались в ловушке в гималайском штате Сикким. Их удалось эвакуировать только в понедельник. Еще 500 человек спасали в затопленных районах штата Мегхалая.
В пострадавшем регионе затопило дороги и дома, а также повалило деревья.
Индию накрыли наводнения: смотрите видео
Мы сталкиваемся со многими вызовами. У меня есть ребенок, ее кровать погружена в воду. Что мы будем делать в такой ситуации? Мы не спим всю ночь,
– рассказала одна из пострадавших жительниц.
Власти предупредили жителей о дальнейших оползнях и внезапных наводнениях и призвали их оставаться бдительными.
Непогода в Индии: смотрите видео
Северо-восток Индии и Бангладеш подвержены ливневым дождям, которые становятся причиной смертельных оползней. Ежегодно они влияют на жизнь и безопасность миллионов людей.