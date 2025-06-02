Тоді як наляканим туристам довелося тікати просто з вулкана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про виверження вулкана Етна

За даними видання, стовп попелу внаслідок виверження вулкана простягнувся на два кілометри у висоту та почав осідати на будівлях і дорогах. Консультативний центр з вулканічного попелу в Тулузі на короткий час оголосив червоний рівень авіаційної небезпеки, але наразі він став помаранчевим.

Варто зауважити, що найактивніший вулкан у Європі виявляв деяку активність, зокрема вночі відчувалися вулканічні поштовхи. Однак, потім вони переросли в безперервні "вибухи зростальної інтенсивності".

Вже сьогодні зранку Етна викинула хмару попелу заввишки майже два кілометри. Опісля схилами вулкана пронеслася лавина палаючого попелу, що зветься пірокластичним потоком.

Національний інститут геофізики та вулканології заявив, що він "ймовірно, утворився внаслідок обвалення матеріалу з північного схилу Південно-Східного кратера". За даними інституту, після викиду попелу також утворився "лавовий фонтан".

Там зазначають, що зловісна хмара попелу здебільшого складалася з води та діоксиду сірки і "дрейфувала на південний захід". Наразі активність вулкана знизилася. Проте загрозливу сіру хмару все ще можна побачити.

Додамо, що вулкан Етна за останні п'ять років переживає період особливої активності. Його виверження також відбулися у серпні 2024 року та в листопаді 2023 року. Тоді місцеві публікували кадри хмар попелу та яскраво-червоної породи.