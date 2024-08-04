Виверження трапилося в одному з найбільших кратерів вулкана під назвою "Ворагін".

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Вулкан Етна прокинувся

Як стверджують очевидці, "Ворагіна" спав протягом чотирьох років. Проте вже у неділю, 4 серпня, Сицилія здригнулася від потужних вибухів. Після цього вулкан викинув назовні попіл, дим, а також велику кількість шматків розпеченої породи.

Виверження Етни на Сицилії: дивіться відео

Новий сплеск вулканічної активності Етни спричинив інтенсивне випадання попелу в районі Катанії на Сицилії. Попіл буквально покривав місто, утворивши шар у кілька сантиметрів.

Виверження кратера "Ворагін" на Сицилії / фото з мережі

У зв'язку з виверженням пілоти отримали "помаранчеве" попередження про те, що стовпи попелу піддають ризику безпеку літака. Проте фахівці заспокоюють стверджуючи, що загроз немає і найближчий міжнародний аеропорт Фонтанаросса працює у звичному режимі.

Виверження вулкана з літака: дивіться відео

"Навколо вулкана розташувалися понад 10 відеостанцій. Збільшення тремору протоків магми працівники Інституту геофізики і вулканології спостерігали протягом трьох тижнів. Магма вивергається через відносно новий кратер: його відкрили лише на початку 2015 року. Тріщини навколо нього досягають температури 600 градусів", – пише La Repubblica.

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