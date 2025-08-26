На Майорке в этом году количество туристов существенно уменьшилось – и особенно это заметно и уменьшением количества бронирований услуг экскурсоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Если раньше на группу приходилось 40 – 45 человек, то сейчас это лишь 25 – 30.

Количество туристов на Майорке существенно уменьшилось

Особенно значительный ущерб антитуристические демонстрации нанесли туризму в Пальме, городе в Испании.

Антитуристические демонстрации нанесли много вреда, особенно в Пальме, а вандализм, который был совершен с целью повреждения дворца Альмудайна в мае, дал очень плохую рекламу. Люди дважды думают, прежде чем бронировать билеты,

– поделился гид Бил Росалес.

Но это не единственная причина, почему количество туристов внезапно уменьшилось: на двух главных проспектах Пальмы ведутся дорожные работы, а также город все еще остается одним из самых дорогих направлений в Средиземноморье. Местные гиды убеждены, что дорожные работы должны были быть проведены зимой, чтобы не привести к таким существенным сбоям в движении во время туристического сезона.

Большинство туристов в испанском городе – это британские и немецкие путешественники, но также существенно уменьшилась доля туристов из США – и это связывают с тарифной политикой Трампа.

Популярный испанский курорт собрал не так много туристов еще и из-за уменьшения количества круизных лайнеров и размещения лодок мигрантов в порту.

