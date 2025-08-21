Несмотря на многочисленные советы и рекомендации по путешествиям, оказывается, что многие путешественники не знают о местных обычаях, что приводит к циклу повторяющихся ошибок. 24 Канал со ссылкой на форум Reddit делится самыми распространенными ошибками туристов.

Какие ошибки туристы за границей делают чаще всего?

Недавняя дискуссия на популярном форуме показала, что многие пользователи считают, что туристы часто недооценивают риски, связанные с дикой природой, во время походов в незнакомые регионы.

Норвегия

В своем недавнем заявлении местный житель выразил значительную обеспокоенность по продвижению норвежских дестинаций в социальных сетях и интернете.

Наша проблема заключается прежде всего в том, как распространяется информация... Многие туристы приезжают неподготовленными к реалиям региона,

– отметил он.

Несмотря на то, что они осведомлены о расстояниях, которые часто измеряются километрами и часами, многие не понимают вызовов, связанных с разнообразным рельефом и непредсказуемыми погодными условиями Норвегии. Такая неподготовленность может привести к тому, что туристы отправляются в путешествия, плохо приспособлены к окружающей среде: их часто можно увидеть в шортах, вьетнамках и с селфи-палками.

Австрия

Тогда как местный житель Австрии обратил внимание на противоположное – туристы инвестируют в дорогое снаряжение для походов по горным тропам, которые предназначены для обычных послеобеденных прогулок.

Между тем другой автор советует путешественникам, которые направляются в северные страны, разнообразить свои маршруты, не ограничиваясь только ожиданием увидеть северное сияние.

Нидерланды

Корреспондент из Нидерландов выразил возмущение поведением иностранных туристов, которые игнорируют знаки, запрещающие доступ к тюльпановым полям, считая их пешеходными дорожками.

В своем заявлении он подчеркнул значительный ущерб, нанесенный посевам, отметив: "Многочисленные знаки запрещают это, но туристы все равно это делают".



В Нидерландах туристы часто пренебрегают правилами посещения тюльпановых полей / Фото Unsplash

Кроме того, еще один местный житель выразил обеспокоенность по поводу того, что туристы ошибочно считают, что велодорожки также пригодны для пешеходных прогулок.

Финляндия

В Финляндии сезон сбора диких ягод привлекает многочисленных туристов в бескрайние леса страны благодаря местным законам, которые позволяют неограниченный доступ к природным заповедникам и частным землям.

Однако, многие посетители не знают, что одновременно существуют строгие финские правила по разведению костров и ночевки в палатках. Эта деятельность разрешена только в специально отведенных местах.

Италия

Итальянская ресторанная индустрия обычно вводит отдельную плату за обслуживание, известную как "коперто", и эта практика продолжает заставать многих туристов врасплох.

Туристы панически боятся "коперто" в ресторанах. Нет, это не мошенничество. Нет, это не чаевые. Да, его платят все. Так, даже вы,

– отметил один из представителей отрасли.

Также есть другая ловушка для туристов: обеды в ресторанах или заведениях быстрого питания, расположенных вдоль главных туристических улиц городов. Посетителям советуют отправиться в 2 минутах ходьбы от этих шумных районов, и найти похожие кулинарные варианты по значительно более низким ценам.

Между тем итальянский город Полиньяно-а-Маре призывает туристов не прыгать со скал.