Однако, многие туристы испытывают тоску по дому гораздо раньше, чем ожидали. Это выявило исследование DFS, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Интересно "Мечта вора": какой чемодан быстрее всего украдут во время путешествий

Когда туристы начинают скучать по дому в отпуске?

Недавнее исследование, в котором приняли участие 2 000 отдыхающих, показало, что 46% британцев начинают скучать по дому уже после 5 дней пребывания за рубежом.

Часто считается, что отпуск – это высшая степень расслабления, но после стресса в аэропорту, забот о багаже и отсутствия личного пространства многие начинают скучать по дому,

– говорит представительница DFS Келли Уайлс.

Так, 52% респондентов считают возвращение домой одним из самых приятных аспектов своего отпуска. А четверть опрошенных выразили чувство грусти при мысли о том, что покидают родные стены.

Опрос также показал, что многие путешественники предпочитают брать с собой в путешествия частичку дома. В частности, 31% респондентов пакуют пакетики чая, а 27% берут с собой собственные полотенца. Некоторые даже упаковывают подушки.

Интересно, что в последнее время многие отели переходят на "чайлдфри". Семьи с детьми оказываются на распутье.