Однак, багато туристів відчувають тугу за домом набагато раніше, ніж очікували. Це виявило дослідження DFS, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Коли туристи починають сумувати за домом у відпустці?

Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь 2 000 відпочивальників, показало, що 46% британців починають сумувати за домівкою вже після 5 днів перебування за кордоном.

Часто вважається, що відпустка – це найвищий ступінь розслаблення, але після стресу в аеропорту, турбот про багаж і відсутності особистого простору багато хто починає сумувати за домом,

– каже представниця DFS Келлі Вайлс.

Так, 52% респондентів вважають повернення додому одним із найприємніших аспектів своєї відпустки. А чверть опитаних висловили почуття смутку при думці про те, що залишають рідні стіни.

Опитування також показало, що багато мандрівників вважають за краще брати з собою в подорожі частинку дому. Зокрема, 31% респондентів пакують пакетики чаю, а 27% беруть із собою власні рушники. Деякі навіть упаковують подушки.

