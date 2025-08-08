Є кілька причин. Чому готелі дедалі більше стають "чайлдфрі", розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Чому готелі стають "чайлдфрі"?

Відпочивальники все частіше обирають готелі без дітей, щоб уникнути безладу, шуму та хаосу, які часто асоціюються з маленькими дітьми.

Останні статистичні дані свідчать, що кількість дорослих, які обирають такі спокійні умови проживання, зросла на 81%. У відповідь на цей попит, кількість готелів, в яких не допускається проживання дітей, також значно збільшилася – на 40%.

Пари кажуть "так" спокою і "ні" скрипучим надувним кругам, вони хочуть, щоб саундтреком їхньої відпустки було дзенькання келихів, а не крики дітей – і хто може їх за це звинувачувати?,

– сказала Зої Харріс з компанії On the Beach.

За її словами, все більше пар без дітей відкривають для себе, що вибір готелів з політикою "без дітей" забезпечує більш спокійний відпочинок.

Які місяці найкращі для відпустки "чайлдфрі"?

Згідно з даними сайту On The Beach, липень є найулюбленішим місяцем для пар, які вирішили зупинитися в готелях без дітей. Така тенденція пояснюється тим, що в цей період більшість дітей залишаються в школі, дозволяючи дорослим насолоджуватися теплою погодою і більш спокійною атмосферою.

Також вересень вважається чудовим часом для відпочивальників, які прагнуть уникнути сімей з маленькими дітьми.

Багато також надають перевагу міжсезонню для відпочинку, оскільки діти, як правило, повертаються до школи. У готелях тоді панує більш спокійна атмосфера.

