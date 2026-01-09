Когда работодатель может уволить или сократить работника?
Работодатель имеет право уволить работника только тогда, когда работника невозможно перевести на другую должность с его согласия, пишет 24 Канал со ссылкой на часть 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
Интересно Отпуск для УБД: можно ли взять его в следующем месяце после трудоустройства
Другой важный фактор, при этом на предприятии должны происходить реальные изменения: ликвидация, реорганизация, банкротство, перепрофилирование или уменьшение штата.
Важно! Работодатель обязан подтвердить его необходимость и четко соблюсти процедуру, иначе увольнение может быть признано незаконным.
Какие шаги должен предпринять работодатель при увольнении работника?
Чтобы такое увольнение соответствовало требованиям закона, работодатель должен придерживаться четко определенной процедуры. В частности, он должен:
- обосновать потребность в сокращении;
- утвердить новое штатное расписание без должностей, которые ликвидируют;
- учесть преимущественное право отдельных работников остаться на работе;
- письменно и персонально предупредить работника об увольнении как минимум за два месяца (ст. 492 КЗоТ);
- предложить все имеющиеся вакансии на предприятии;
- уведомить службу занятости о запланированном высвобождении (ст. 492 КЗоТ);
- получить согласие профсоюза (если оно есть);
- после завершения двухмесячного срока издать приказ об увольнении.
В день увольнения работодатель обязан полностью рассчитаться с работником, об этом упоминается в ст. 44 КЗоТ. А именно: выплатить зарплату, выходное пособие (не менее среднемесячного заработка), компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выдать трудовую книжку и копию приказа.
Важно! Обо всех начисленных суммах работника должны уведомить письменно.
Когда и в какие сроки можно обжаловать увольнение по сокращению?
Если работник считает увольнение незаконным, медлить не стоит. Закон отводит только один месяц на обращение в суд. Отсчет начинается с момента получения приказа об увольнении или трудовой книжки.
Обратите внимание! Если этот срок пропущен без уважительных причин, суд может отказать в рассмотрении дела.
При этом, самая распространенная причина обращения в суд это нарушение процедуры сокращения. Также основанием для иска становится отсутствие согласия профсоюза или невыплата всех причитающихся средств в день увольнения.
Справочно: В суде работник имеет право требовать восстановления на работе, выплаты среднего заработка за период вынужденного прогула, а при наличии оснований также компенсации морального вреда.
Могут ли уволить пенсионера из-за возраста?
Законодательство Украины прямо запрещает увольнение работника только ввиду его возраста. Сам по себе возраст не может быть основанием для прекращения трудовых отношений и не освобождает работодателя от обязанности соблюдать общие нормы трудового права.
В то же время увольнение возможно на общих основаниях, определенных Кодексом законов о труде Украины. Речь идет, в частности, о случаях, предусмотренных статьями 40 и 41 КЗоТ: изменения в организации работы, сокращение штата, невыполнение трудовых обязанностей, грубые нарушения дисциплины или другие законные причины.