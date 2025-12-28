Как изменилась зарплата в Украине за последний год?

Средняя зарплата на основе объявлений о вакансиях изменилась с начала января 2025 года до начала декабря 2025 года на чуть больше, чем 6 тысяч гривен, проанализировал 24 Канал в соответствии с данным Work.ua.

Читайте также Вы будете удивлены: назвали профессии в Украине, которые точно не заменит искусственный интеллект

Зато еще больше изменилась средняя зарплата на основе резюме: в начале года сумма составляла 21 605 гривен, а уже в конце года – 30 035 гривен. То есть разница за последние почти 12 месяцев составляет чуть больше, чем 9 тысяч гривен.

Например, согласно статистике, средняя зарплата в сфере "Администрация и руководство среднего звена" существенно изменилась в июне, когда средняя зарплата на основе резюме за месяц выросла фактически более чем на 10 тысяч гривен. А в конце года сумма составила 35 889 гривен, хотя по вакансиям – это 31 761 гривна.

Сфера "ИТ, компьютеры и Интернет" существенные изменения также почувствовала с мая по июнь 2025 года. Тогда с чуть более, как 23 тысяч гривен средняя зарплата по вакансиям выросла до более 27 тысяч гривен, а в соответствии с резюме – до более 31 тысячи гривен. По состоянию на начало декабря 2025 года, средние зарплаты составляют 29 965 гривен и 31 920 гривен соответственно.

В "Логистике, складском хозяйстве и международной торговле" изменилась средняя зарплата по вакансиям и резюме за последний год ориентировочно 5 – 6 тысяч гривен: с 21 – 22 тысяч гривен до чуть больше, чем 27 тысяч гривен.

У кого самая большая зарплата по областям?

Согласно последним данным Госстата, наибольшую зарплату получают работники в сфере информации и телекоммуникаций – 65 047 гривен. Зато самый низкий уровень – в образовании, где показатель составляет в среднем почти 17 тысяч гривен.

В то же время по состоянию на октябрь 2025 года средняя заработная плата в целом по Украине составила почти 27 тысяч гривен, что на 1,1% больше, чем в сентябре.

Самой высокой средней зарплатой может похвастаться традиционно столица, где она составляет более 40 тысяч гривен, а на втором месте – Луганская область с зарплатами в более 30 тысяч гривен.

Однако в Черновицкой области этот показатель всего на уровне 19 343 гривны, что является самым низким среди регионов, а на Кировоградщине – почти 20 тысяч гривен.

Где в мире самые высокие средние зарплаты?