Що таке колективний позов і для чого він потрібен?

В Україні все більше конфліктів між мешканцями багатоповерхівок і комунальними компаніями вирішується через колективні позови. Об’єднання зусиль дозволяє захистити права споживачів і домогтися справедливого відновлення послуг, розповів адвокат Ігор Ясько у коментарі для 24 Каналу.

Ігор Ясько Адвокат Колективні позови дозволяють мешканцям захистити свої права ефективніше, ніж поодинці, зміцнюють позиції громади і створюють юридичний важіль впливу на монополістів у комунальній сфері.

Як пояснює експерт, колективний позов має кілька ключових переваг: він дозволяє зменшити витрати на адвокатів та судові збори, зміцнює позицію мешканців у переговорах із постачальником, а судове рішення автоматично поширюється на всіх учасників групи.

Що таке колективний позов Це спільне звернення групи мешканців до суду з єдиними вимогами до постачальника послуг. Основна мета його – це однаковий захист для всіх учасників групи.

Як та коли подати колективний позов?

Позов можна подавати, коли порушення стосується більшості співвласників або всіх мешканців будинку, а вимоги формулюються однаково для всіх. Наприклад, відновлення теплопостачання, перерахунок тарифів чи відшкодування збитків.

Зауважте! Ініціатором позову може виступати ОСББ, ініціативна група або адвокат, який представляє інтереси співвласників.

Процедура колективного позову відбувається поетапно:

Спершу на зборах мешканців оформлюється протокол, де ухвалюється рішення про позов та визначається уповноважений представник. Далі збираються докази: фото, акти перевірок, скарги до ЖЕКу або теплопостачальної компанії, довідки. Потім готується позовна заява, де чітко формулюються вимоги до постачальника. Після цього позов подається до суду за місцем розташування постачальника або обʼєкта спору. На розгляді суд може залучати контролюючі органи для надання висновків чи проведення експертиз.

Чому можуть відключити опалення або електроенергію?