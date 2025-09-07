Чи можна отримати компенсацію за холодні батареї?

Українці не зобов’язані мовчки оплачувати холодні батареї, відсутність гарячої води чи інші збої у комунальних послугах. Закон дає чіткий алгоритм, який дозволяє вимагати компенсацію та захистити свої права, нагадує 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Читайте також Чи можуть відключити газ, якщо не платити за його розподіл

Щоб вимагати компенсацію за неякісні комунальні послуги, споживач має діяти за чітким алгоритмом, визначеним законодавством:

Подати письмову скаргу постачальнику послуг особисто або рекомендованим листом. Дочекатися перевірки: представник компанії чи управитель будинку повинен прибути протягом доби після отримання звернення. Скласти акт-претензію у двох примірниках. Якщо згоди немає, документ оформлюється із зауваженнями. У разі відмови виконавця від підпису акт залишається чинним, якщо його засвідчили щонайменше два споживачі. Надіслати акт виконавцю або управителю рекомендованим листом.

Зверніть увагу! Якщо постачальник послуг або управитель будинку протягом п’яти робочих днів після реєстрації акта не реагує на звернення, споживач може подати скаргу до територіального підрозділу Держпродспоживслужби за місцем проживання.

Що відомо про комунальні послуги в Україні: коротко про головне