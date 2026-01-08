Какая актуальна процедура банкротства в Украине?

С 1 января 2025 года в Украине вступили в силу изменения в Кодекс по процедурам банкротства и другие законодательные акты. Главная новация заключается во введении процедуры превентивной реструктуризации, пишет 24 Канал со ссылкой на "Судебную газету".

Интересно Верховный Суд объяснил, как наследнику снять арест с имущества

Она позволяет должнику избежать банкротства через реструктуризацию долгов, продажу активов или привлечение финансирования.

Справочно: Процедура превентивной реструктуризации включает несколько этапов: открытие, утверждение плана судом, выполнение плана и закрытие процедуры. План разрабатывает должник и в начале не требует согласования с кредиторами, а после открытия процедуры проводятся переговоры для его согласования.

Преимущества новой процедуры очевидны: быстрее решение суда (до 12 месяцев), меньшие расходы и временная защита должника, который на время реструктуризации не подпадает под банкротство, останавливаются финансовые санкции и запрещается отчуждение имущества.

Кто может воспользоваться процедурой банкротства?

Инициировать процедуру банкротства может только само физическое лицо-должник, но не каждый имеет на это право, уточняет "Юридическая газета".

Для того чтобы подать заявление в хозяйственный суд об открытии производства по делу о неплатежеспособности, должны быть соблюдены конкретные условия:

Существенная задолженность. Должник прекратил погашать кредиты или осуществлять другие плановые платежи на сумму более 50% от месячного платежа по каждому из долгов в течение двух месяцев.

Должник прекратил погашать кредиты или осуществлять другие плановые платежи на сумму более 50% от месячного платежа по каждому из долгов в течение двух месяцев. Отсутствие имущества для взыскания. У должника нет активов, на которые можно обратить взыскание, а все действия исполнителя для их розыска не дали результата (согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве").

У должника нет активов, на которые можно обратить взыскание, а все действия исполнителя для их розыска не дали результата (согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве"). Другие признаки неплатежеспособности. В частности, если есть основания полагать, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои финансовые обязательства или осуществлять обычные текущие платежи.

Эти критерии определены в ч. 2 ст. 115 Кодекса Украины по процедурам банкротства и гарантируют, что процедура применяется только в реальных случаях финансовой несостоятельности.

Что еще нужно знать о процедуре банкротства?