Какие компании чаще всего становились банкротами?
Чаще всего банкротятся ООО – это 84% случаев в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Только в 48 случаях банкроты пытаются удержаться на плаву: восстановить платежеспособность и продолжить работу с помощью процедуры санации. Впрочем, это менее 1% случаев.
- Чаще всего банкротами становятся компании по оптовой торговле: 266 предприятий;
- На втором месте – сельское хозяйство: 71 компания;
- Далее следуют операции с недвижимостью – 53 компании;
- Строительство – 48 компаний;
- Розничная торговля – 38 компаний.
ТОП-5 областей с наибольшим количеством банкротств
Больше всего процедур банкротства в отношении бизнеса открывают в Киеве – 140 компаний (18%). Почти столько же в прифронтовой Запорожской области – 138 компании (17,7%). Следуют Киевщина – 86 компании (11%), Днепропетровщина – 85 (10,9%) и Одесская область – 53 компании (6,8%).
В ТОП-10 компаний, против которых открыты процедуры банкротства, попали предприятия, которые еще недавно оперировали доходами от 3,4 до 7,7 миллиардов долларов:
- Самое большое дело касается ДЕГС ХОЛДИНГ, занимавшейся торговлей газом и имевшей более 7,7 миллиардов гривен дохода за 2024 год;
- Далее следуют ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАИНА с доходом 6,08 миллиардов гривен ОПТ-СИСТЕМС – 5,46 миллиардов гривен.
Где больше всего компнаий-банкротов / инфографика Опендатабот
Новости украинского бизнеса
еЧек будет введен в Украине в 2026 году как национальный электронный чек, который будет предоставлять цифровой аналог фискальных чеков через банковское приложение. Электронный еЧек будет иметь такую же доказательную силу, как и бумажный чек, и не повлияет на налоговый режим для бизнеса.
С 1 января 2026 года некоторые предприниматели не могут быть плательщиками единого налога – речь идет о представителях охранного бизнеса. Для перехода на общую систему налогообложения необходимо подать заявление до 20 января 2026 года включительно.
В Украине многие бизнесы предоставляют скидки для военных, в частности сети "Эпицентр", METRO, WOG. В список компаний, которые предлагают привилегии военнослужащим, входят кафе, гостиницы, медицинские учреждения, химчистки и производители одежды.