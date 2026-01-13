Які компанії найчастіше ставали банкрутами?
Найчастіше банкрутіють ТОВ – це 84% випадків у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Дивіться також Понад 250 тисяч ФОПів зникли за рік: що відбувається з бізнесом в Україні та як його врятувати
Лише у 48 випадках банкрути намагаються втриматись на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.
- Найчастіше банкрутами стають компанії з оптової торгівлі: 266 підприємств;
- На другому місці – сільське господарство: 71 компанія;
- Далі йдуть операції з нерухомістю – 53 компанії;
- Будівництво – 48 компаній;
- Роздрібна торгівля – 38 компаній.
ТОП-5 областей з найбільшою кількістю банкрутств
Найбільше процедур банкрутства щодо бізнесу відкривають у Києві – 140 компаній (18%). Майже стільки ж у прифронтовій Запорізькій області – 138 компанії (17,7%). Наслідують Київщина – 86 компанії (11%), Дніпропетровщина – 85 (10,9%) та Одещина – 53 компанії (6,8%).
До ТОП-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, потрапили підприємства, які ще нещодавно оперували доходами від 3,4 до 7,7 мільярдів доларів:
- Найбільша справа стосується ДЕГС ХОЛДИНГ, що займалась торгівлею газом та мала понад 7,7 мільярдів гривень доходу за 2024 рік;
- Далі йдуть ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА з доходом 6,08 мільярдів гривень ОПТ-СИСТЕМС – 5,46 мільярдів гривень.
Де найбільше компнаій-банкрутів / інфографіка Опендатабот
Новини українського бізнесу
єЧек буде запроваджено в Україні у 2026 році як національний електронний чек, що надаватиме цифровий аналог фіскальних чеків через банківський застосунок. Електронний єЧек матиме таку ж доказову силу, як і паперовий чек, і не вплине на податковий режим для бізнесу.
З 1 січня 2026 року деякі підприємці не можуть бути платниками єдиного податку – мова йде про представників охоронного бізнесу. Для переходу на загальну систему оподаткування необхідно подати заяву до 20 січня 2026 року включно.
В Україні багато бізнесів надають знижки для військових, зокрема мережі "Епіцентр", METRO, WOG. До списку компаній, які пропонують привілеї військовослужбовцям, входять кав'ярні, готелі, медичні заклади, хімчистки та виробники одягу.