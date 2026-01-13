Які компанії найчастіше ставали банкрутами?

Найчастіше банкрутіють ТОВ – це 84% випадків у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Дивіться також Понад 250 тисяч ФОПів зникли за рік: що відбувається з бізнесом в Україні та як його врятувати

Лише у 48 випадках банкрути намагаються втриматись на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.

Найчастіше банкрутами стають компанії з оптової торгівлі: 266 підприємств;

На другому місці – сільське господарство: 71 компанія;

Далі йдуть операції з нерухомістю – 53 компанії;

Будівництво – 48 компаній;

Роздрібна торгівля – 38 компаній.

ТОП-5 областей з найбільшою кількістю банкрутств

Найбільше процедур банкрутства щодо бізнесу відкривають у Києві – 140 компаній (18%). Майже стільки ж у прифронтовій Запорізькій області – 138 компанії (17,7%). Наслідують Київщина – 86 компанії (11%), Дніпропетровщина – 85 (10,9%) та Одещина – 53 компанії (6,8%).

До ТОП-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, потрапили підприємства, які ще нещодавно оперували доходами від 3,4 до 7,7 мільярдів доларів:

Найбільша справа стосується ДЕГС ХОЛДИНГ, що займалась торгівлею газом та мала понад 7,7 мільярдів гривень доходу за 2024 рік;

Далі йдуть ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА з доходом 6,08 мільярдів гривень ОПТ-СИСТЕМС – 5,46 мільярдів гривень.

Де найбільше компнаій-банкрутів / інфографіка Опендатабот

Новини українського бізнесу