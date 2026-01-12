Подача банком иска в суд означает, что кредитный спор перешел в юридическую плоскость. В такой ситуации ключевое значение имеют условия договора, корректность расчетов и соблюдение сроков, предусмотренных законодательством, пишет 24 Канал.

Банки обычно не спешат подавать в суд из-за длительности разбирательств и необходимости сбора документов. Если иск подан, это свидетельствует о серьезности намерений кредитора и его стремление взыскать максимальную сумму долга, включая расходы на судебный процесс.

Поэтому в такой ситуации следует сделать следующие шаги:

Проверить срок исковой давности: стандартно три года для основного долга и один год для штрафов. Увеличение срока возможно только по договоренности; уменьшить его невозможно.

Сверить сумму долга и расчеты кредитора. В части штрафов часто случаются ошибки или завышения.

Собрать документы для уменьшения судом размера штрафных санкций.

Также важно проанализировать условия кредитного договора на предмет положений, которые можно обжаловать, в частности в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 18 ЗУ "О защите прав потребителей".

Важно! Штрафные санкции не могут превышать 50% стоимости кредита, хотя иски банка нередко содержат требования, превышающие размер долга на 50 – 70%.

Какие должны быть действия должника при получении повестки в суд?

Прежде всего, не игнорируйте судебные повестки, ведь пропуск заседания почти автоматически работает в пользу кредитора. Даже небольшое отсутствие на процессе может привести к тому, что требования банка будут удовлетворены в полном объеме.

Обратите внимание! Если кредитный договор заключен после 16 октября 2011 года, обратите особое внимание на ст. 11 Закона Украины "О защите прав потребителей". Она содержит нормы, которые позволяют заемщику отстаивать свои права и ограничивать возможности кредитора во время судебного разбирательства.

Прежде чем идти на заседание, тщательно ознакомьтесь с материалами дела. Обычно суд рассматривает его по месту вашего проживания. Проверка через портал суда помогает подтвердить подачу иска.

Детальный анализ документов позволяет определить, какие требования банка реально можно обжаловать, поэтому позволяет подготовить аргументированную стратегию для адвоката.

Важно! Во время судебного разбирательства присутствуйте на всех заседаниях, контролируйте законность действий суда и проверяйте возможность обжалования условий договора или размера неустойки (ч. 3 ст. 551 ГКУ).

