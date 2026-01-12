Подання банком позову до суду означає, що кредитний спір перейшов у юридичну площину. У такій ситуації ключове значення мають умови договору, коректність розрахунків і дотримання строків, передбачених законодавством, пише 24 Канал.

Цікаво Пільги на комуналку для подружжя військових: чи підсумовується знижка

Банки зазвичай не поспішають подавати до суду через тривалість розглядів й необхідність збору документів. Якщо позов подано, це свідчить про серйозність намірів кредитора та його прагнення стягнути максимальну суму боргу, включно з витратами на судовий процес.

Тому у такій ситуації слід зробити наступні кроки:

Перевірити строк позовної давності: стандартно три роки для основного боргу та один рік для штрафів. Збільшення строку можливо лише за домовленістю; зменшити його неможливо.

Звірити суму боргу та розрахунки кредитора. У частині штрафів часто трапляються помилки або завищення.

Зібрати документи для зменшення судом розміру штрафних санкцій.

Також важливо проаналізувати умови кредитного договору на предмет положень, які можна оскаржити, зокрема відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 18 ЗУ "Про захист прав споживачів".

Важливо! Штрафні санкції не можуть перевищувати 50 % вартості кредиту, хоча позови банку нерідко містять вимоги, що перевищують розмір боргу на 50 – 70 %.

Які мають бути дії боржника при отримані повістки до суду?

Перш за все, не ігноруйте судові повістки, адже пропуск засідання майже автоматично працює на користь кредитора. Навіть невелика відсутність на процесі може призвести до того, що вимоги банку будуть задоволені у повному обсязі.

Зверніть увагу! Якщо кредитний договір укладено після 16 жовтня 2011 року, зверніть особливу увагу на ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів". Вона містить норми, які дозволяють позичальнику відстоювати свої права та обмежувати можливості кредитора під час судового розгляду.

Перш ніж йти на засідання, ретельно ознайомтеся з матеріалами справи. Зазвичай суд розглядає її за місцем вашого проживання. Перевірка через портал суду допомагає підтвердити подання позову.

Детальний аналіз документів дозволяє визначити, які вимоги банку реально можна оскаржити, тому дає змогу підготувати аргументовану стратегію для адвоката.

Важливо! Під час судового розгляду будьте присутні на всіх засіданнях, контролюйте законність дій суду та перевіряйте можливість оскарження умов договору або розміру неустойки (ч. 3 ст. 551 ЦКУ).

Що ще треба знати про борги в Україні?