Як скоротилися непрацюючі кредити?
За перше півріччя 2025 року частина непрацюючих кредитів скоротилася з 30,3% до 27%, розповіла банкірка Олена Єрмолова, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Пільгові кредити для бізнесу: які сфери найчастіше фінансували
Банкірка зазначила, що непрацюючі позики в основному скоротилися у приватних банках та фінустановах із іноземним капіталом. Тоді як державні банки фіксують зростання обсягу таких кредитів.
Найбільша частка проблемних кредитів традиційно зосереджена у державних банках. Це може бути пов’язане головним чином з кількома факторами, головним з яких є наслідки війни — зокрема руйнування підприємств та окупація регіонів, де вони працювали. Держбанки здебільшого кредитували великий бізнес, який, на превеликий жаль постраждав найбільше.
Вона додала, що підприємства мають в три рази більше проблемних кредитів, ніж звичайні українці – 35% проти 14% відповідно.
Що таке непрацюючі кредити?
Непрацюючі кредити (NPL, non-performing loans) – це позики, за якими боржники не сплачують основну суму або відсотки за встановлений термін, зазвичай понад 90 днів. Такі кредити вважають проблемними, оскільки банк не отримує очікуваного доходу і ризикує зазнати збитків.
Які споживчі кредити ризиковані?
За словами Єрмолової, кредити для фізичних осіб, як правило, більш надійні. Однак серед найбільш ризикованих споживчих позик – кредити готівкою, у тому числі з кредитними лімітами на картку.
Це відносно невеликі суми, які часто позичають уже в умовах наявних і нерозв’язаних фінансових проблем. Окрім того, такі кошти дуже дорогі, а їх повернення — серйозний виклик для особистого бюджету,
– пояснює банкірка.
Найменше ж проблем банкам завдають кредити на житло та купівлю автомобіля. Зазвичай люди добре обмірковують такі позики й накопичують кошти на перший внесок.
Як не потрапити в борги?
Банкірка дала кілька порад для тих, хто хоче взяти кредит у банку:
- впевнитися, що сплата по кредиту щомісяця не змусить економити на базових потребах;
- не розраховувати на те, що платежі по кредиту вдасться здійснити за рахунок зростання доходу в майбутньому;
- не брати позику, якщо людина не може собі дозволити гідний рівень життя станом на сьогодні.
Щоб уникнути ризиків потрапити в борги, Єрмолова пропонує використовувати таку формулу:
- від щомісячного доходу віднімати середні витрати за останній рік на харчування, житло, одяг, транспорт і медицину (без розваг і відпочинку);
- додатково відкласти щонайменше 20% цих витрат на непередбачені потреби;
- оцінити ймовірність стабільності доходу протягом року (не менше 80%)
- і визначити суму щомісячного кредитного платежу.
Якщо після покриття всіх обов’язкових витрат залишаються кошти для регулярних виплат і ризик зниження доходу невеликий, кредит можна брати без серйозних фінансових загроз, вважає банкірка.