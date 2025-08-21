Як скоротилися непрацюючі кредити?

За перше півріччя 2025 року частина непрацюючих кредитів скоротилася з 30,3% до 27%, розповіла банкірка Олена Єрмолова, повідомляє 24 Канал.

Банкірка зазначила, що непрацюючі позики в основному скоротилися у приватних банках та фінустановах із іноземним капіталом. Тоді як державні банки фіксують зростання обсягу таких кредитів.

Олена Єрмолова Директорка з управління ризиками, член правління ГЛОБУС БАНКУ. Найбільша частка проблемних кредитів традиційно зосереджена у державних банках. Це може бути пов’язане головним чином з кількома факторами, головним з яких є наслідки війни — зокрема руйнування підприємств та окупація регіонів, де вони працювали. Держбанки здебільшого кредитували великий бізнес, який, на превеликий жаль постраждав найбільше.

Вона додала, що підприємства мають в три рази більше проблемних кредитів, ніж звичайні українці – 35% проти 14% відповідно.

Що таке непрацюючі кредити? Непрацюючі кредити (NPL, non-performing loans) – це позики, за якими боржники не сплачують основну суму або відсотки за встановлений термін, зазвичай понад 90 днів. Такі кредити вважають проблемними, оскільки банк не отримує очікуваного доходу і ризикує зазнати збитків.

Які споживчі кредити ризиковані?

За словами Єрмолової, кредити для фізичних осіб, як правило, більш надійні. Однак серед найбільш ризикованих споживчих позик – кредити готівкою, у тому числі з кредитними лімітами на картку.

Це відносно невеликі суми, які часто позичають уже в умовах наявних і нерозв’язаних фінансових проблем. Окрім того, такі кошти дуже дорогі, а їх повернення — серйозний виклик для особистого бюджету,

– пояснює банкірка.

Найменше ж проблем банкам завдають кредити на житло та купівлю автомобіля. Зазвичай люди добре обмірковують такі позики й накопичують кошти на перший внесок.

Як не потрапити в борги?

Банкірка дала кілька порад для тих, хто хоче взяти кредит у банку:

впевнитися, що сплата по кредиту щомісяця не змусить економити на базових потребах;

не розраховувати на те, що платежі по кредиту вдасться здійснити за рахунок зростання доходу в майбутньому;

не брати позику, якщо людина не може собі дозволити гідний рівень життя станом на сьогодні.

Щоб уникнути ризиків потрапити в борги, Єрмолова пропонує використовувати таку формулу:

від щомісячного доходу віднімати середні витрати за останній рік на харчування, житло, одяг, транспорт і медицину (без розваг і відпочинку);

додатково відкласти щонайменше 20% цих витрат на непередбачені потреби;

оцінити ймовірність стабільності доходу протягом року (не менше 80%)

і визначити суму щомісячного кредитного платежу.

Якщо після покриття всіх обов’язкових витрат залишаються кошти для регулярних виплат і ризик зниження доходу невеликий, кредит можна брати без серйозних фінансових загроз, вважає банкірка.