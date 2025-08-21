Как сократились неработающие кредиты?

За первое полугодие 2025 года часть неработающих кредитов сократилась с 30,3% до 27%, рассказала банкир Елена Ермолова, сообщает 24 Канал.

Банкир отметила, что неработающие займы в основном сократились в частных банках и финучреждениях с иностранным капиталом. Тогда как государственные банки фиксируют рост объема таких кредитов.

Елена Ермолова Директор по управлению рисками, член правления ГЛОБУС БАНКА. Наибольшая доля проблемных кредитов традиционно сосредоточена в государственных банках. Это может быть связано главным образом с несколькими факторами, главным из которых являются последствия войны - в частности разрушение предприятий и оккупация регионов, где они работали. Госбанки в основном кредитовали крупный бизнес, который, к большому сожалению пострадал больше всего.

Она добавила, что предприятия имеют в три раза больше проблемных кредитов, чем обычные украинцы – 35% против 14% соответственно.

Что такое неработающие кредиты? Неработающие кредиты (NPL, non-performing loans) – это займы, по которым должники не платят основную сумму или проценты за установленный срок, обычно более 90 дней. Такие кредиты считают проблемными, поскольку банк не получает ожидаемого дохода и рискует понести убытки.

Какие потребительские кредиты рискованные?

По словам Ермоловой, кредиты для физических лиц, как правило, более надежные. Однако среди наиболее рискованных потребительских займов – кредиты наличными, в том числе с кредитными лимитами на карту.

Это относительно небольшие суммы, которые часто занимают уже в условиях имеющихся и нерешенных финансовых проблем. Кроме того, такие средства очень дорогие, а их возврат - серьезный вызов для личного бюджета,

– объясняет банкирша.

Меньше всего проблем банкам наносят кредиты на жилье и автомобиля. Обычно люди хорошо обдумывают такие займы и накапливают средства на первый взнос.

Как не попасть в долги?

Банкир дала несколько советов для тех, кто хочет взять кредит в банке:

убедиться, что оплата по кредиту ежемесячно не заставит экономить на базовых потребностях;

не рассчитывать на то, что платежи по кредиту удастся осуществить за счет роста дохода в будущем;

не брать займ, если человек не может себе позволить достойный уровень жизни по состоянию на сегодня.

Чтобы избежать рисков попасть в долги, Ермолова предлагает использовать такую формулу:

от ежемесячного дохода отнимать средние расходы за последний год на питание, жилье, одежду, транспорт и медицину (без развлечений и отдыха);

дополнительно отложить не менее 20% этих расходов на непредвиденные нужды;

оценить вероятность стабильности дохода в течение года (не менее 80%)

и определить сумму ежемесячного кредитного платежа.

Если после покрытия всех обязательных расходов остаются средства для регулярных выплат и риск снижения дохода небольшой, кредит можно брать без серьезных финансовых угроз, считает банкир.