Почему украинцы будут брать больше кредитов?

Украинские банки планируют смягчать кредитные стандарты, чем и будут привлекать клиентов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Молниеносное действие санкций: еще один танкер не будет грузить топливо с индийского НПЗ

Как показывают результаты опроса НБУ, рост спроса на потребительские кредиты и ипотеки ощущался еще во II квартале. Этому, в частности, способствовало улучшение потребительских настроений в этот период.

Также изменению тенденций способствовали:

оптимистичные настроения на рынке недвижимости;

эксклюзивные предложения от определенных банков, с которыми не конкурировали другие финучреждения.

Обратите внимание! Смягчение кредитных стандартов происходит уже в течение 5 кварталов.

На самом деле оживление кредитования напрямую связано с устойчивым ростом потребительского спроса. Отметим, что кредитные ресурсы не делают весомый вклад в то, чтобы поддержать потребление среди населения.

Как показывают данные НБУ, ситуация с кредитами сейчас такая: