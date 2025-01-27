Как выросло кредитование

Кредитование активно растет уже более года в корпоративном и розничном сегментах, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.

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В частности, кредитный портфель бизнеса увеличился на 21%, а населения – на 39%. По словам Пышного, рост объемов кредитования стал возможным благодаря восстановлению спроса на кредиты среди бизнеса и граждан, а также из-за повышения готовности банков идти на риски.

Андрей Пышный Председатель НБУ Кредитование уверенно растет более года как в корпоративном, так и в розничном сегментах рынка. Чистый (без учета сформированных резервов) кредитный портфель бизнеса за 2024 год, по оперативным данным, вырос на 65 миллиардов гривен, или на 21%, населения – на 62 миллиарда гривен, или на 39%.

В то же время он заверил, что риска чрезмерной закредитованности бизнеса и населения пока нет. Доля розничных кредитов банков и небанковских учреждений в годовых доходах населения составляет лишь 10%.

Кредитование в банках улучшилось

Андрей Пышный сообщил, что конкуренция между банками заставила их улучшить условия кредитования. Ставки по бизнес-кредитам снизились до среднего уровня в 15% годовых, а условия потребительских кредитов также стали значительно привлекательнее.

Качество кредитного портфеля банков продолжает улучшаться – доля неработающих кредитов (NPL) снизилась на 6% с начала 2024 года и по состоянию на 1 декабря составила 31%.

Интересно! По данным декабрьского Отчета НБУ о финансовой стабильности, 14% корпоративных кредитов приходится на заемщиков с высокой долговой нагрузкой, убытками или падением выручки. Однако этот показатель существенно уменьшился по сравнению с 2018 годом.