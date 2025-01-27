Як зросло кредитування

Кредитування активно зростає вже понад рік у корпоративному та роздрібному сегментах, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову НБУ Андрія Пишного.

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Зокрема, кредитний портфель бізнесу збільшився на 21%, а населення – на 39%. За словами Пишного, зростання обсягів кредитування стало можливим завдяки відновленню попиту на кредити серед бізнесу та громадян, а також через підвищення готовності банків йти на ризики.

Андрій Пишний Голова НБУ Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 мільярдів гривень, або на 21%, населення – на 62 мільярди гривень, або на 39%.

Водночас він запевнив, що ризику надмірної закредитованості бізнесу та населення поки немає. Частка роздрібних кредитів банків і небанківських установ у річних доходах населення становить лише 10%.

Кредитування в банках покращилось

Андрій Пишний повідомив, що конкуренція між банками змусила їх покращити умови кредитування. Ставки за бізнес-кредитами знизилися до середнього рівня у 15% річних, а умови споживчих кредитів також стали значно привабливішими.

Якість кредитного портфеля банків продовжує покращуватись – частка непрацюючих кредитів (NPL) знизилася на 6% з початку 2024 року і станом на 1 грудня становила 31%.

Цікаво! За даними грудневого Звіту НБУ про фінансову стабільність, 14% корпоративних кредитів припадає на позичальників із високим борговим навантаженням, збитками чи падінням виручки. Однак цей показник суттєво зменшився у порівнянні з 2018 роком.