Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,92 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок проти 24 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,91 гривні. Тобто ціна виросла на 24 копійки.

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Станом на 28 січня курс НБУ буде такий:

долар – 41,94 гривні,

євро – 44,14 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 42,40 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,20 гривні , продаж – по 42,20 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,61 гривні, продаж – 42,26 гривні.

Прогноз курсу долара

За словами банкірки Анни Золотько у коментарі 24 Каналу, загалом кінець січня та лютий є доволі сприятливим періодом для гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Проте наближення перехідної дати цього тижня може тимчасово посилити попит на іноземну валюту з боку населення.

Крім того, Золотько зауважила, наприкінці цього тижня варто розраховувати на помірне зростання курсу.

Зверніть уваги! Протягом тижня вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в межах коридору 42,10 – 42,70 гривень за долар.