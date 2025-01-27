Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,92 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 24 января. Официальный курс евро зато составляет 43,91 гривны. То есть цена выросла на 24 копейки.
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По состоянию на 28 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,94 гривны,
- евро – 44,14 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 27 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,20 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,61 гривны, продажа – 42,26 гривны.
Прогноз курса доллара
По словам банкира Анны Золотько в комментарии 24 Канала, в целом конец января и февраль является довольно благоприятным периодом для гривны.
Однако приближение переходной даты на этой неделе может временно усилить спрос на иностранную валюту со стороны населения.
Кроме того, Золотько отметила, в конце этой недели стоит рассчитывать на умеренный рост курса.
Обратите внимание! В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 42,10 – 42,70 гривен за доллар.