Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,92 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 24 января. Официальный курс евро зато составляет 43,91 гривны. То есть цена выросла на 24 копейки.

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По состоянию на 28 января курс НБУ будет такой:

доллар – 41,94 гривны,

евро – 44,14 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,61 гривны, продажа – 42,26 гривны.

Прогноз курса доллара

По словам банкира Анны Золотько в комментарии 24 Канала, в целом конец января и февраль является довольно благоприятным периодом для гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако приближение переходной даты на этой неделе может временно усилить спрос на иностранную валюту со стороны населения.

Кроме того, Золотько отметила, в конце этой недели стоит рассчитывать на умеренный рост курса.

Обратите внимание! В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 42,10 – 42,70 гривен за доллар.