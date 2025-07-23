Дело в том, что только за первые полгода 2025 года новые ипотечные кредиты на жилье выдавали только 11 банков из 60, передает 24 Канал со ссылкой на слова первого заместителя председателя Глобус Банка, Елены Дмитриевой, во время Бизнес-клуба KBU.

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Что известно о рынке ипотечного кредитования в Украине?

Известно, что по состоянию на 1 мая было выдано ипотечных кредитов на более 35 миллиардов гривен, но это все равно не охватило даже 1% домохозяйств в Украине.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Кроме того, за 2024 год уровень ипотечного кредитования все еще не достиг довоенных показателей, ведь было выдано 82% от кредитов на жилье в 2021 году.

Сейчас ипотечные портфели банков за год выросли на 21% в денежном выражении, но количество сделок осталось почти неизменным.

А доля проблемных ипотек уменьшилась до 9%, что может свидетельствовать об определенной стабилизации.

Какие на сегодня тенденции рынка жилья?

На вторичном рынке наблюдается резкое сокращение ипотек – на более 1 600 кредитов. Однако растет интерес к кредитам под залог имущественных прав – 17% в 2025 году против 5% за аналогичный период 2024 года.

Обратите внимание! Программа "еОселя" продолжает играть ключевую роль в поддержке доступного жилья. На нее приходится более 95% всех выданных ипотечных кредитов. Программу реализуют 10 банков, однако 93% кредитов выдают государственные банки.

Елена Дмитриева добавляет, что недавно была утверждена новая Стратегия развития ипотечного кредитования, которая должна установить европейские стандарты на рынке жилья.

В то же время, успех этой инициативы будет зависеть от реальных инструментов и ответов на ключевые для украинцев вопросы – такие как страхование от военных рисков, ставки по ипотеке, условия кредитования и тому подобное.