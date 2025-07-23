Сколько стоит квартира в Ровно в разных категориях сегмента и как подорожал метр квадратный с начала года, передает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.
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Какова стоимость квадрата в новостройке в Ровно?
На первичном рынке стоимость квадратного метра в среднем обойдется в 1 000 долларов. Это уже выше, чем в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Луцке.
Заметьте! С начала этого года квадрат жилья в Ровно подорожал на 11%.
В то же время по состоянию на вторую половину июля цены на различные сегменты квартир в новостройках составляют:
- комфорт – 910 долларов,
- эконом – 950 долларов,
- бизнес – 970 долларов,
- премиум – 1 190 долларов.
Какие цены на первичном рынке Ровно по состоянию на 23 июля / Инфографика ЛУН
Интересно! Если сравнивать цены в Ивано-Франковске, то на первичном рынке стоимость квадратного метра колеблется в пределах 620 – 1 150 долларов в зависимости от класса жилья.