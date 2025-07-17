По данным ЛУН, в Хмельницком цены на квартиры самые низкие среди всех областных центров на Западе. А иногда жилье там даже дешевле, чем в центральных городах, пишет 24 Канал.

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Какие цены на вторичном рынке в Хмельницком

Жилье в Хмельницком не только бюджетное по сравнению с крупными городами-соседями, но и фактически неизменное в цене. За последние полгода квартиры там подорожали на 2 – 3%.

Однокомнатные квартиры в Хмельницком стоят в среднем 35,5 тысяч долларов. Стоимость двухкомнатного жилья составляет около 50,2 тысячи долларов, а трехкомнатные квартиры продают за 61,9 тысячи долларов.



Цены на вторичном рынке по Украине / Данные ЛУН

Если сравнить цены даже с соседним Ровно, то разница – существенная. Там однокомнатная квартира будет стоить, как в Хмельницком двухкомнатная – 50 тысяч долларов.

Сколько стоит жилье в новостройках

Стоимость квадратного метра в новостройках также самая низкая среди западных городов – в среднем 700 долларов. За последние полгода цена выросла на 6%.

Стоимость квадрата в соответствии с классом жилья:

эконом – 680 долларов;

комфорт – 690 долларов;

премиум – 690 долларов;

бизнес – 760 долларов.

Стоит отметить, что в большинстве областных центров средняя стоимость квадратного метра стартует от 900 – 1000 долларов.