Особенно популярными стали компактные "дома на двоих" площадью 50 – 60 квадратных метров. 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE", рассказывает, сколько стоит такое жилье в Карпатах.

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Сколько стоят небольшие дома в Карпатах

Дома площадью 50 – 60 квадратов обычно имеют 1 – 2 спальни, кухню, ванную и кое-где террасу с видом на горы. Поскольку спрос на такое жилье растет, это вливает и на цены, особенно в популярных туристических местах. То есть цена во многом будет зависеть от расположения дома.

Средняя цена за квадратный метр, по данным OLX, составляет от 310 до 430 долларов. Самые дешевые варианты – от 14 до 25 тысяч долларов. Их предлагают в отдаленных селах Ивано-Франковской области и Закарпатья.

Например, в селах Верховинского района можно найти дом за 15 тысяч долларов, но там не следует ожидать каких-то удобств.

Дом за 15 тысяч долларов / Фото OLX

Средний сегмент – от 28 до 45 тысяч долларов. Большинство предложений – это дома с ремонтом, коммуникациями, доступом к дороге. Например, в селе Яблуница продают достаточно хороший дом на 55 квадратов за 35 тысяч долларов.

Дом за 35 тысяч долларов / Фото OLX

Если покупатель ищет коттеджи возле Буковеля, Татарова, Ворохты или Славского, то ценовой диапазон будет 50 – 70 тысяч долларов. Самые дорогие варианты – неподалеку от подъемников.

Из-за роста спроса за последние полгода цены выросли на 4 – 8% в долларах. Также на подорожание повлияли инфляция и высокие цены строительных материалов. В туристических центрах, например Яремче и Буковель показатель роста составляет +6 – 8%.