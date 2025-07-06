По стоимости однокомнатного жилья на вторичном рынке Ровно даже входит в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине. Об этом свидетельствуют данные аналитики онлайн-платформы недвижимости ЛУН, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Харьков удивляет новыми ценами: сколько теперь стоят квартиры на вторичке

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Больше всего за полгода подорожали однокомнатные квартиры – на 17%. Теперь средняя стоимость составляет 50 тысяч долларов.

Двухкомнатные подорожали на 10% – в июле этого года их продают в среднем за 64,2 тысячи долларов. В то же время стоимость трехкомнатных квартир не изменилась. Они в дальнейшем стоят около 72 тысяч долларов, как и полгода назад.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

По данным ЛУН. чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Ровно надо откладывать всю среднюю зарплату в течение 8 лет. На двухкомнатную придется собирать 10,3 года, а на трехкомнатную – 11,5 года.

Как менялись цены на вторичные квартиры в Ровно / Данные ЛУН

Какие цены в новостройках

За полгода стоимость квадратного метра выросла в сегментах эконом и комфорт – на 3% и на 6% соответственно. Цены в июле такие:

комфорт – 910 долларов;

эконом – 950 долларов;

бизнес – 970 долларов;

премиум – 1220 долларов.

Сейчас в Ровно в продаже 58 очередей ЖК. 20 застройщиков предоставляет рассрочку, в 13 – можно купить жилье по ипотечной программе "еОселя".