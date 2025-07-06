За вартістю однокімнатного житла на вторинному ринку Рівне навіть входить у п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. Про це свідчать дані аналітики онлайн-платформи нерухомості ЛУН, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Харків дивує новими цінами: скільки тепер коштують квартири на вторинці

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Найбільше за пів року подорожчали однокімнатні квартири – на 17%. Тепер середня вартість становить 50 тисяч доларів.

Двокімнатні подорожчали на 10% – у липні цього року їх продають у середньому за 64,2 тисячі доларів. Водночас вартість трикімнатних помешкань не змінилась. Вони надалі коштують близько 72 тисяч доларів, як і пів року тому.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

За даними ЛУН. щоб заробити на однокімнатну квартиру у Рівному треба відкладати всю середню зарплату протягом 8 років. На двокімнатну доведеться збирати 10,3 року, а на трикімнатну – 11,5 року.

Як змінювалися ціни на вторинні квартири в Рівному / Дані ЛУН

Які ціни у новобудовах

За пів року вартість квадратного метра зросла в сегментах економ та комфорт – на 3% та на 6% відповідно. Ціни в липні такі:

комфорт – 910 доларів;

економ – 950 доларів;

бізнес – 970 доларів;

преміум – 1220 доларів.

Зараз у Рівному в продажі 58 черг ЖК. 20 забудовників надає розтермінування, у 13 – можна купити житло за іпотечною програмою "єОселя".