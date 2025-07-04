Вартість квартир у Харкові досі залишається низькою. Так, пожвавлення на ринку відбулося, але всі роки з початку повномасштабного вторгнення місто входило в п'ятірку обласних центрів з найдешевшою нерухомістю, пише 24 Канал, посилаючись на дані ЛУН.
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Скільки коштують квартири в Харкові
- Однокімнатні квартири – 23 тисячі доларів (+14%);
- Двокімнатні квартири – 37 тисяч доларів (+16%);
- Трикімнатні квартири – 50 тисяч доларів (+16%).
Ціни на вторинному ринку в Харкові / Дані ЛУН
Хоч середня вартість однокімнатної квартири становить 23 тисячі доларів, на ринку є багато дешевших пропозицій. Придбати житло можна навіть за 5 – 15 тисяч доларів.
Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.
Найдорожчі квартири продають у Шевченківському та Основ'янському районах. Найдешевші однокімнатні здебільшого пропонують у Київському районі, а бюджетні дво- та трикімнатні – на Салтівці.
За даними ЛУН, щоб заробити на однокімнатну квартиру в Харкові, потрібно відкладати всю середню зарплату протягом 3,5 року.
Які ціни в новобудовах
Ціни на первинне житло в Харкові залишаються стабільними. Квадратний метр у новобудовах коштує:
- економ – 500 доларів;
- комфорт – 550 доларів;
- бізнес – 800 доларів;
- преміум – 1 200 доларів.
Станом на липень в продажі є 36 черг ЖК. Квартири можна придбати за програмою "єОселя", а також взяти розтермінування у забудовника.