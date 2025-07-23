Скільки коштує квартира у Рівному у різних категоріях сегмента та як подорожчав метр квадратний від початку року, передає 24 Канал з посиланням на ЛУН.

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Яка вартість квадрату у новобудові у Рівному?

На первинному ринку вартість квадратного метра в середньому обійдеться в 1 000 доларів. Це вже вище, аніж в Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Луцьку.

Зауважте! Від початку цього року квадрат житла в Рівному подорожчав на 11%.

Водночас станом на другу половину липня ціни на різні сегменти квартир у новобудовах становлять:

комфорт – 910 доларів,

економ – 950 доларів,

бізнес – 970 доларів,

преміум – 1 190 доларів.



Які ціни на первинному ринку Рівного станом на 23 липня / Інфографіка ЛУН

Цікаво! Як порівнювати ціни в Івано-Франківську, то на первинному ринку вартість квадратного метра коливається в межах 620 – 1 150 доларів залежно від класу житла.