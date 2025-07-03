Что предусматривает принятая Стратегия и как теперь украинцы будут получать ипотечное кредитование, информирует 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Оформление квартиры в новостройке: когда могут отказать в регистрации права собственности

Какие ключевые направления ипотечного кредитования

Согласно Стратегии, что была согласована с МВФ, предусматривается:

внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке,

обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков,

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшение обмена информацией (речь идет о создании открытой базы данных цен на недвижимость),

совершенствование законодательства и подзаконных актов для улучшения процессов застройки для снижения рисков недостроя и повышения прозрачности продаж,

обновление стратегии оператора государственной программы "еОселя", ЧАО "Укрфинжилье", и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки и тому подобное.

Обратите внимание! Директива 2014/17/ЕС известна еще как "Директива об ипотечном кредите". Она устанавливает единые правила на уровне Евросоюза о предоставлении потребительских кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Что получат украинцы от Директивы об ипотечном кредите

Предварительная информация.

Заемщик теперь должен получить стандартное информационное письмо (ESIS) со всеми условиями кредита. Это ставки, сумма, график погашения и прочее.

Оценка кредитоспособности.

Перед предоставлением ипотеки кредитор должен оценить финансовое состояние заемщика.

Право на досрочное погашение.

Вернуть кредит можно раньше срока с ограниченной или без штрафной платы.

Стандарты для посредников.

Теперь устанавливаются требования по лицензированию и контролю над ипотечными брокерами.

Обязанности по консультированию.

Потребитель сможет получить советы о выборе того или иного ипотечного продукта.