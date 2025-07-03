Что предусматривает принятая Стратегия и как теперь украинцы будут получать ипотечное кредитование, информирует 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какие ключевые направления ипотечного кредитования

Согласно Стратегии, что была согласована с МВФ, предусматривается:

  • внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке,
  • обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков,

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

  • внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшение обмена информацией (речь идет о создании открытой базы данных цен на недвижимость),
  • совершенствование законодательства и подзаконных актов для улучшения процессов застройки для снижения рисков недостроя и повышения прозрачности продаж,
  • обновление стратегии оператора государственной программы "еОселя", ЧАО "Укрфинжилье", и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки и тому подобное.

Обратите внимание! Директива 2014/17/ЕС известна еще как "Директива об ипотечном кредите". Она устанавливает единые правила на уровне Евросоюза о предоставлении потребительских кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Что получат украинцы от Директивы об ипотечном кредите

  • Предварительная информация.

Заемщик теперь должен получить стандартное информационное письмо (ESIS) со всеми условиями кредита. Это ставки, сумма, график погашения и прочее.

  • Оценка кредитоспособности.

Перед предоставлением ипотеки кредитор должен оценить финансовое состояние заемщика.

  • Право на досрочное погашение.

Вернуть кредит можно раньше срока с ограниченной или без штрафной платы.

  • Стандарты для посредников.

Теперь устанавливаются требования по лицензированию и контролю над ипотечными брокерами.

  • Обязанности по консультированию.

Потребитель сможет получить советы о выборе того или иного ипотечного продукта.