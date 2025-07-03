Що передбачає ухвалена Стратегія і як тепер українці отримуватимуть іпотечне кредитування, інформує 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Які ключові напрями іпотечного кредитування

Відповідно до Стратегії, що була узгоджена з МВФ, передбачається:

  • впровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку,
  • забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків,

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

  • запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією (йдеться про створення відкритої бази даних цін на нерухомість),
  • вдосконалення законодавства та підзаконних актів для поліпшення процесів забудови задля зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу,
  • оновлення стратегії оператора державної програми "єОселя", ПРАТ "Укрфінжитло", та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки тощо.

Зауважте! Директива 2014/17/ЄС відома ще як "Директива про іпотечний кредит". Вона встановлює єдині правила на рівні Євросоюзу про надання споживчих кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.

Що отримають українці від Директиви про іпотечний кредит

  • Попередня інформація.

Позичальник тепер повинен отримати стандартний інформаційний лист (ESIS) з усіма умовами кредиту. Це ставки, сума, графік погашення та інше.

  • Оцінка кредитоспроможності.

Перед наданням іпотеки кредитор повинен оцінити фінансовий стан позичальника.

  • Право на дострокове погашення.

Повернути кредит можна раніше строку з обмеженою або без штрафної плати.

  • Стандарти для посередників.

Тепер встановлюються вимоги щодо ліцензування та контролю над іпотечними брокерами.

  • Обов'язки щодо консультування.

Споживач зможе отримати поради про вибір того чи іншого іпотечного продукту.