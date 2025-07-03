Що передбачає ухвалена Стратегія і як тепер українці отримуватимуть іпотечне кредитування, інформує 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Які ключові напрями іпотечного кредитування
Відповідно до Стратегії, що була узгоджена з МВФ, передбачається:
- впровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку,
- забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків,
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
- запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією (йдеться про створення відкритої бази даних цін на нерухомість),
- вдосконалення законодавства та підзаконних актів для поліпшення процесів забудови задля зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу,
- оновлення стратегії оператора державної програми "єОселя", ПРАТ "Укрфінжитло", та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки тощо.
Зауважте! Директива 2014/17/ЄС відома ще як "Директива про іпотечний кредит". Вона встановлює єдині правила на рівні Євросоюзу про надання споживчих кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.
Що отримають українці від Директиви про іпотечний кредит
- Попередня інформація.
Позичальник тепер повинен отримати стандартний інформаційний лист (ESIS) з усіма умовами кредиту. Це ставки, сума, графік погашення та інше.
- Оцінка кредитоспроможності.
Перед наданням іпотеки кредитор повинен оцінити фінансовий стан позичальника.
- Право на дострокове погашення.
Повернути кредит можна раніше строку з обмеженою або без штрафної плати.
- Стандарти для посередників.
Тепер встановлюються вимоги щодо ліцензування та контролю над іпотечними брокерами.
- Обов'язки щодо консультування.
Споживач зможе отримати поради про вибір того чи іншого іпотечного продукту.