Як розповіла Катерина Личана, начальниця управління по роботі з партнерами Глобус Банку, позику на житло можна отримати до 20 років за ставкою 3% на перші 10 років, водночас на наступні 10 років – за ставкою 6% із першим внеском від 20% вартості житла, передає 24 Канал.

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Які умови надання кредиту "єОселя"

Серед умов надання кредиту на житло є як платоспроможність кредиту, так і нагальна потреба у власному житлі, або ж його відсутність чи недостатня площа проживання. Водночас як пояснює Катерина Личина, сума кредиту залежить від кількості членів родини та розміру доходів позичальника.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Однак вартість житла досить висока, тому рівень заробітку в пільгових категорій громадян недостатній. І тут може допомогти державна програма "єОселя".

Згідно з правилами державної іпотечної програми кредит надається, якщо один із членів родини – позичальник – має право на участь у програмі, але для визначення платоспроможності позичальника банк може взяти до уваги сукупний дохід всієї сім'ї,

– пояснює пані Катерина.

Цікаво, що за розрахунками, якщо сукупний місячний дохід родини з 2-х осіб становить від 40 тисяч гривень і така родина готова внести мінімальний перший внесок у розмірі від 20% вартості житла, то акредитовані в "єОселі" банки не відмовлять у кредиті, а надана сума буде достатньою, щоб придбати оселю за ціною від 2,1 мільйона гривень.

Крім того, молодому вчителю, зарплата якого не дозволяє оформити іпотеку, можуть допомогти батьки, що працюють.

За таких обставин рішення про надання кредиту ухвалюється на основі інформації про доходи не лише позичальника, а і його батьків,

– каже банкірка.

Зауважте! Акредитовані банки залежно від обставин найчастіше готові надати кредити на суму до 2 мільйонів гривень. Загальна площа квартири, на яку можна отримати цю суму, становить не більш як 52,5 метра квадратних загальної площі та додатково 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї.

Як взяти участь у програмі

Як розповідає Катерина Личана, є певний алгоритм участі:

Подача заявки на участь у програмі через портал Дія.

Тут треба вказати вік, сімейний статус позичальника, назву установи, де він/вона працює, рівень доходу, наявність поручителів та їхній дохід, суму першого внеску.

Схвалення участі.

Погодження або відмова по кожному банку з'являються в Дії заявника. Втім це схвалення в Дії є лише попереднім. Для остаточного рішення необхідно знайти нерухомість, яку планується придбати, та звернутись в банк із повним пакетом документів.

Вибір об'єкта та банку.

Протягом 30 днів після схвалення заявки позичальник має обрати банк та житловий об'єкт для придбання.

Вторинний ринок – тут існують обмеження з введення будинку в експлуатацію – це 3 або 10 років залежно від категорій позичальника та територіального розміщення нерухомості, яка купується. Первинний ринок – перелік акредитованих об'єктів розташований на сайтах обраного позичальником банку та ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яка є оператором програми "єОселя".

За словами начальниці управління по роботі з партнерами Глобус Банку, "єОселя" може розв'язати найголовніше питання: працювати на улюбленій роботі та мати при цьому можливість на власне житло.