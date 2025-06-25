Аналітики OLX Нерухомості проаналізували, як з 2021 року змінювалась середня вартість купівлі однокімнатної квартири на вторинному ринку в Україні. Цікаво, що рекордне зростання зафіксували не на Заході, розповідає 24 Канал.

Цікаво Київщина та західні області вже не в лідерах: де найактивніше дорожчає оренда квартир

У яких містах найбільше подорожчали квартири

Найбільше однокімнатні квартири подорожчали в Чернігові – на 83%. У 2021 році житло коштувало в середньому 662 тисячі гривень, а у 2025-му коштує 1,2 мільйона гривень.

Це стало несподіваним результатом дослідження, адже місто тривалий час перебувало в зоні ризику на початку повномасштабного вторгнення. Очевидно, через те, що останнім часом у Чернігові спостерігається підвищення попиту, зросли й ціни.

На другому місці за рекордним зростанням – Тернопіль. За чотири роки однокімнатні квартири там подорожчали на 82%. У 2021 році житло коштувало близько 907 тисяч гривень, а у 2025-му вартує 1,65 мільйона гривень.



Новобудова у Тернополі / Фото OLX

Наступною у рейтингу є Вінниця, де однокімнатні квартири також суттєво зросли – на 73%. Чотири роки тому таке житло в середньому коштувало 1,2 мільйона гривень, а зараз – 1,9 мільйона гривень.

На четвертому місці – Житомир, де однокімнатні помешкання подорожчали на 58%. Раніше вони коштували близько 1 мільйона, а тепер – 1,6 мільйона гривень.

А замикає п'ятірку Івано-Франківськ. За чотири роки житло з однією кімнатою подорожчало на 56%. У 2021-му квартири пропонували з 1,1 мільйона гривень, а у 2025-му продають за 1,9 мільйона гривень.

Які показники у Києві та Львові

Варто зазначити, що у Києві та Львові, де житло в Україні є найдорожчим, показники зростання не такі високі. Так, квартири там дорожчають, але це відбувається стабільно.

За даними OLX, однокімнатні квартири в Києві подорожчали на 42%: з 2,1 мільйона до 3,1 мільйона гривень. У Львові показник становить +25%: з 1,8 мільйона до 2,2 мільйона гривень.