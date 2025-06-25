Аналитики OLX Недвижимости проанализировали, как с 2021 года менялась средняя стоимость покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Украине. Интересно, что рекордный рост зафиксировали не на Западе, рассказывает 24 Канал.

Интересно Киевщина и западные области уже не в лидерах: где активно дорожает аренда квартир

В каких городах больше всего подорожали квартиры

Больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Чернигове – на 83%. В 2021 году жилье стоило в среднем 662 тысячи гривен, а в 2025-м стоит 1,2 миллиона гривен.

Это стало неожиданным результатом исследования, ведь город длительное время находился в зоне риска в начале полномасштабного вторжения. Очевидно, из-за того, что в последнее время в Чернигове наблюдается повышение спроса, выросли и цены.

На втором месте по рекордному росту – Тернополь. За четыре года однокомнатные квартиры там подорожали на 82%. В 2021 году жилье стоило около 907 тысяч гривен, а в 2025-м стоит 1,65 миллиона гривен.



Новостройка в Тернополе / Фото OLX

Следующей в рейтинге является Винница, где однокомнатные квартиры также существенно выросли – на 73%. Четыре года назад такое жилье в среднем стоило 1,2 миллиона гривен, а сейчас – 1,9 миллиона гривен.

На четвертом месте – Житомир, где однокомнатные квартиры подорожали на 58%. Ранее они стоили около 1 миллиона, а теперь – 1,6 миллиона гривен.

А замыкает пятерку Ивано-Франковск. За четыре года жилье с одной комнатой подорожало на 56%. В 2021-м квартиры предлагали с 1,1 миллиона гривен, а в 2025-м продают за 1,9 миллиона гривен.

Какие показатели в Киеве и Львове

Стоит отметить, что в Киеве и Львове, где жилье в Украине является самым дорогим, показатели роста не такие высокие. Так, квартиры там дорожают, но это происходит стабильно.

По данным OLX, однокомнатные квартиры в Киеве подорожали на 42% с 2,1 миллиона до 3,1 миллиона гривен. Во Львове показатель составляет +25%: с 1,8 миллиона до 2,2 миллиона гривен.