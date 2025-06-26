Как рассказала Екатерина Лычана, начальница управления по работе с партнерами Глобус Банка, заем на жилье можно получить до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет, одновременно на следующие 10 лет – по ставке 6% с первым взносом от 20% стоимости жилья, передает 24 Канал.

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Какие условия предоставления кредита "еОселя"

Среди условий предоставления кредита на жилье есть как платежеспособность кредита, так и насущная потребность в собственном жилье, или же его отсутствие или недостаточная площадь проживания. В то же время как объясняет Екатерина Лычина, сумма кредита зависит от количества членов семьи и размера доходов заемщика.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Однако стоимость жилья достаточно высока, поэтому уровень заработка у льготных категорий граждан недостаточен. И здесь может помочь государственная программа "еОселя".

Согласно правилам государственной ипотечной программы кредит предоставляется, если один из членов семьи – заемщик – имеет право на участие в программе, но для определения платежеспособности заемщика банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи,

– объясняет госпожа Екатерина.

Интересно, что по расчетам, если совокупный месячный доход семьи из 2-х человек составляет от 40 тысяч гривен и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20% стоимости жилья, то аккредитованные в "еОсели" банки не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной, чтобы приобрести дом по цене от 2,1 миллиона гривен.

Кроме того, молодому учителю, зарплата которого не позволяет оформить ипотеку, могут помочь родители, работающих.

При таких обстоятельствах решение о предоставлении кредита принимается на основе информации о доходах не только заемщика, а и его родителей,

– говорит банкирша.

Заметьте! Аккредитованные банки в зависимости от обстоятельств чаще всего готовы предоставить кредиты на сумму до 2 миллионов гривен. Общая площадь квартиры, на которую можно получить эту сумму, составляет не более 52,5 метра квадратных общей площади и дополнительно 21 метр квадратный на каждого следующего члена семьи.

Как принять участие в программе

Как рассказывает Екатерина Лычана, есть определенный алгоритм участия:

Подача заявки на участие в программе через портал Дия.

Здесь надо указать возраст, семейный статус заемщика, название учреждения, где он/она работает, уровень дохода, наличие поручителей и их доход, сумму первого взноса.

Одобрение участия.

Согласование или отказ по каждому банку появляются в Дии заявителя. Впрочем это одобрение в Дии является лишь предварительным. Для окончательного решения необходимо найти недвижимость, которую планируется приобрести, и обратиться в банк с полным пакетом документов.

Выбор объекта и банка.

В течение 30 дней после одобрения заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект для приобретения.

Вторичный рынок – здесь существуют ограничения по вводу дома в эксплуатацию – это 3 или 10 лет в зависимости от категорий заемщика и территориального размещения недвижимости, которая покупается. Первичный рынок – перечень аккредитованных объектов расположен на сайтах выбранного заемщиком банка и ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжитло"), которая является оператором программы "еОселя".

По словам начальницы управления по работе с партнерами Глобус Банка, "еОселя" может решить самый главный вопрос: работать на любимой работе и иметь при этом возможность на собственное жилье.