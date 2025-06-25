Як зазначає адвокат Роман Сімутін, якого цитує 24 Канал, із 2003 року в Україні офіційно скасовано поняття "прописка". Його замінила реєстрація місця проживання, яка є лише формальним записом у паспорті.

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Чи може зареєстрований забрати житло

Як зауважує адвокат, факт реєстрації не дає людині частки в нерухомості, не робить її співвласником і не гарантує будь-яких прав на це майно.

Реєстрація – адміністративна процедура, яка не має нічого спільного з правом власності,

– наголошує Сімутін.

За чинним законодавством, людина, яка зареєстрована у квартирі, не набуває жодних прав на неї. Єдиним власником є особа, вказана у свідоцтві про право власності або у відповідному витягу з держреєстру.

Чи може зареєстрована особа продати або поділити житло

Реєстрація не дає можливості розпоряджатися квартирою – незалежно від того, скільки часу людина там мешкає. Вона не має права продавати, дарувати, обмінювати чи ділити цю нерухомість.

Навіть якщо зареєстрована особа регулярно сплачує комунальні послуги або довго мешкає в помешканні, це не надає їй жодних майнових прав. Це правило стосується як родичів, так і сторонніх людей.



Факт реєстрації не дає людині частки в нерухомості / Фото Freepik

Чи можна виписати людину, яка давно зареєстрована у вашому житлі

Раніше власники нерухомості часто стикалися з проблемами, коли намагалися зняти з реєстрації осіб, які не бажали добровільно виписуватись. Проте ситуація змінилася з грудня 2021 року – після набуття чинності нового закону. Тепер власник помешкання має право звернутись до органу реєстрації та ініціювати зняття з реєстрації особи без її згоди.

Якщо житло належить вам, то рішення, хто там зареєстрований, приймаєте ви,

– зазначає експерт.

Ці зміни значно полегшили життя власникам, яким раніше доводилося звертатися до суду, щоб виписати колишніх родичів, орендарів чи навіть незнайомих осіб, зареєстрованих за адресою.

Чи мають родичі або діти право на житло, якщо вони там зареєстровані

Навіть якщо в оселі зареєстровані родичі, зокрема діти або батьки, це не надає їм автоматичного права власності. Проте деякі особливості слід враховувати.

У випадку, якщо в помешканні зареєстрована дитина, її не можна виписати без дозволу органів опіки. Водночас право власності залишається за дорослим власником житла.