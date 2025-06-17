Про те, чи врегульована прописка орендарів у квартирі і що робити, якщо люди орендують житло, а власники проти прописки у квартирі, інформує 24 Канал з посиланням на LB.ua.
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Що треба робити для реєстрації проживання
Як пояснює юристка Центру інформації про права людини, Надія Добрянська, у коментарі виданню, чинне законодавство передбачає, що для реєстрації місця проживання орендарю потрібна згода власника.
Закон дозволяє зареєструватися у квартирі, яку орендуєш, якщо маєш офіційно укладений договір оренди. Завіряти його в нотаріуса не обов'язково,
– додає Добрянська.
Відтак, звернення з таким договором для оформлення прописки є достатнім, а власник квартири не обов'язково може бути присутнім, якщо у документі є його підпис.
Які документи повинен надати орендар:
- договір оренди, з чітко зазначеним правом на реєстрацію,
- паспорт,
- заяву встановленого зразка,
- ідентифікаційний код,
- інколи явна письмова згода власника.
Цікаво! Найпоширенішою причиною відмови власника реєструвати орендарів є робота "в чорну", що дозволяє уникати сплати податків. Також, є ще чинники юридичних ризиків, коли шахраї можуть переписати помешкання, наприклад, у пенсіонерів.
Чи можливо прописатися без власника
Така практика в Україні є неможливою, адже для реєстрації обов'язково повинна бути згода власника. Обхід такого правила є незаконним і за це накладають штрафи або ж кримінальну відповідальність.
Однак орендарі можуть спробувати домовитися з власником, запропонувавши, наприклад, вищу орендну плату або офіційне оформлення договору, яке захистить обидві сторони,
– зауважує юристка.
Втім якщо і це власника не переконало, то краще знайти інше житло, де власник готовий піти на зустріч.