О том, урегулирована ли прописка арендаторов в квартире и что делать, если люди арендуют жилье, а владельцы против прописки в квартире, информирует 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

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Что надо делать для регистрации проживания

Как объясняет юрист Центра информации о правах человека, Надежда Добрянская, в комментарии изданию, действующее законодательство предусматривает, что для регистрации места жительства арендатору требуется согласие владельца.

Закон позволяет зарегистрироваться в квартире, которую арендуешь, если имеешь официально заключенный договор аренды. Заверять его у нотариуса не обязательно,

– добавляет Добрянская.

Поэтому, обращение с таким договором для оформления прописки является достаточным, а владелец квартиры не обязательно может присутствовать, если в документе есть его подпись.

Какие документы должен предоставить арендатор:

договор аренды, с четко указанным правом на регистрацию,

паспорт,

заявление установленного образца,

идентификационный код,

иногда явное письменное согласие владельца.

Интересно! Самой распространенной причиной отказа владельца регистрировать арендаторов является работа "в черную", что позволяет избегать уплаты налогов. Также, есть еще факторы юридических рисков, когда мошенники могут переписать помещение, например, у пенсионеров.

Возможно ли прописаться без владельца

Такая практика в Украине невозможна, ведь для регистрации обязательно должно быть согласие владельца. Обход такого правила является незаконным и за это накладывают штрафы или уголовную ответственность.

Однако арендаторы могут попытаться договориться с владельцем, предложив, например, более высокую арендную плату или официальное оформление договора, которое защитит обе стороны,

– замечает юрист.

Впрочем если и это владельца не убедило, то лучше найти другое жилье, где владелец готов пойти на встречу.